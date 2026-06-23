الثلاثاء 2026-06-23 07:21 ص

الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامى

الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامى
الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامى
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:51 ص
الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، إلى ملعب منطقة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية، لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" في مباراته أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026.اضافة اعلان
 
 


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الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامى

أخبار محلية الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامى



 
 






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