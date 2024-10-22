الملك وولي العهد يصلان الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة المستقبلين

وكان في استقبال جلالته سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
المعابر الفلسطينية: لم يُسمح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن حتى الآن
-
علماءُ ومفكّرون يناقشون في الجامعة الأردنية تعزيز القيم في التّعليم الجامعيّ
-
الضمان الاجتماعي يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين
-
الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا
-
تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس
-
السفير العضايلة يبحث مع وزير التعليم العالي المصري سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
-
20 قرشا إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي
-
مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد