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الملك وولي العهد يصلان الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة المستقبلين

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
الثلاثاء، 22-10-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، رافقه في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وكان في استقبال جلالته سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 


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