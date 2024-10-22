الملك وولي العهد يصلان الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة المستقبلين

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، رافقه في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وكان في استقبال جلالته سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.



وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.