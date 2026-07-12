الملك يأمر بإعلان الحداد على الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في البلاط الملكي

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم.

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