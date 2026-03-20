الجمعة 2026-03-20 02:54 م

الملك يؤدّي صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي بالعقبة

جلالةُ الملك عبدالله الثاني يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الحرسِ الملكيِّ
 
الجمعة، 20-03-2026 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   أدّى جلالةُ الملك عبدالله الثاني صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الحرسِ الملكيِّ في العقبة.

وكان المفتي العام للمملكة، أحمد الحسنات، أعلن أن الجمعة هو غرة شهر شوال لعام 1447 هـ / 2026، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

Image1_320262092323360649008.jpg
Image2_320262092323360649008.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

أخبار محلية سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

عربي ودولي ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

جزيرة خرج

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج للضغط على إيران وفتح مضيق هرمز

عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

عربي ودولي عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

هطل أمطار

أخبار محلية الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

أخبار محلية انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 20-3-2026



 






الأكثر مشاهدة