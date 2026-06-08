الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية، الاثنين، أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة.

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وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، إلى أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات.

ولفت جلالة الملك إلى المرحلة التنموية التي يشهدها الأردن والتطورات التكنولوجية والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.



وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار.



وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية، لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم.