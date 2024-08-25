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الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية
الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية
الأحد، 25-08-2024 06:17 م
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.اضافة اعلان


وشدد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، لتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2023، على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات القضاة والكوادر المساندة.

من جانبه، تحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.
 
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