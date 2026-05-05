الثلاثاء 2026-05-05 07:24 م

الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

الثلاثاء، 05-05-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري-   زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، مشروع المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع.

وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا، وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية.


وخلال جولة في المشروع، استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار.


وأضاف أن المناطق التنموية في المملكة وعددها 20، تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 49ر6 مليار دينار، وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128 ألف فرصة عمل.


وتحدث المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات عن المراحل الثلاث لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دونما من أصل 2475 دونما، بكلفة 35 مليون دينار، وتضم أراضيَ مطورة ومبانيَ صناعية جاهزة بمساحة 21 ألف متر مربع.


وأشار عبيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8500 فرصة عمل.

 
 


