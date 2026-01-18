الأحد 2026-01-18 03:37 م

الملك يؤكد أهمية التنسيق العربي خلال استقباله رئيس الوزراء القطري
 
الأحد، 18-01-2026 02:29 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، الأحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.


وركّز اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن ودولة قطر، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما من خلال اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.

كما تناول اللقاء مجمل المستجدات في الإقليم، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويضمن احترام سيادة الدول العربية، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد جلالة الملك بجهود قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا ضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء الحرب، ومحذّرًا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي، والسفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والوفد المرافق للضيف.
 
 


