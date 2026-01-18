الملك يؤكد أهمية التنسيق العربي خلال استقباله رئيس الوزراء القطري

02:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761377 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، الأحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. اضافة اعلان





وركّز اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن ودولة قطر، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما من خلال اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.



كما تناول اللقاء مجمل المستجدات في الإقليم، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويضمن احترام سيادة الدول العربية، ويحقق الاستقرار في المنطقة.



وأشاد جلالة الملك بجهود قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا ضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء الحرب، ومحذّرًا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي، والسفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والوفد المرافق للضيف.

تم نسخ الرابط





