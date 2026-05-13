الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة.
ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج.
واستمع جلالته إلى إيجازات حول إجراءات كل
وتحدث ممثلون عن القطاع الخاص عن قصص نجاح لشركات رائدة في الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، وناقشوا قدرات الإنتاج السريع وآليات الاستجابة المرنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته واستدامته.
وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية 9.6 مليار دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلين عن القطاعات.
