الأربعاء 2026-05-13 04:11 م

الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

ب
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 13-05-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري- ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة.


ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج.


واستمع جلالته إلى إيجازات حول إجراءات كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وخططهما لرفع تنافسية الصناعات الوطنية، كما تضمن الاجتماع عرضا حول واقع القطاع الصناعي من غرفتي صناعة الأردن وعمان.

 

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية عام 2025 حوالي 2.1 مليار دينار ووصلت إلى 63 سوقا، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو 912 مليون دينار ووصلت إلى 114 سوقا، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الدوائية 650.2 مليون دينار ووصلت إلى 38 سوقا.


وتحدث ممثلون عن القطاع الخاص عن قصص نجاح لشركات رائدة في الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، وناقشوا قدرات الإنتاج السريع وآليات الاستجابة المرنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته واستدامته.


وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية 9.6 مليار دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.


وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلين عن القطاعات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر

ب

أخبار محلية البطاينة: 6.560 مليار دينار خسائر تراكمية للكهرباء الوطنية.. ونقل دين الشركة للحكومة بعد عامين

"الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

شؤون برلمانية "الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

أخبار الشركات بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

ل

أخبار محلية ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

ل

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51



 
 






الأكثر مشاهدة

 