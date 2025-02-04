الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الثلاثاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والبناء عليه لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

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وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات إلى مناطق القطاع.

وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.