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الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات إلى غزة

الملك يبحث مع وزير الخارجية اليوناني سبل توسيع التعاون الثنائي بين الأردن واليونان والثلاثي مع قبرص
الملك يبحث مع وزير الخارجية اليوناني سبل توسيع التعاون الثنائي بين الأردن واليونان والثلاثي مع قبرص
الثلاثاء، 04-02-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الثلاثاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والبناء عليه لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

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وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات إلى مناطق القطاع.
وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون الثنائي بين الأردن واليونان، والثلاثي مع قبرص، والبناء على مخرجات القمة الأردنية القبرصية اليونانية التي عقدت أخيرا في نيقوسيا.

 
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