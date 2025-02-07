الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة، مجددا التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية.
وجرى التأكيد على مواصلة التشاور بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية.
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