الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. اضافة اعلان





وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.



وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.



وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.









