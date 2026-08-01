السبت 2026-08-01 06:13 م

الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
الملك يؤكد استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
 
السبت، 01-08-2026 03:24 م
الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية.اضافة اعلان


وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية المكيليوم في مهرجان جرش.. سوق روماني يستعيد الحياة بالحرف والفنون

ف

أخبار محلية مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي الأحد

ل

عربي ودولي تحذير شديد الخطورة للأمريكيين في الشرق الأوسط

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء أعلنت عن فقدان موظفين لوظيفتيهما، وذلك بعد تغيبهما عن العمل دون إجازة قانونية أو عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، متصلة أو متقطعة، خلال سنة، وفقًا لأحكام نظا

أخبار محلية التربية توضح حول تأجيل دوام الهيئات التدريسية

ل

أخبار محلية تحذير أمني لجميع السائقين في الأردن

ا

أخبار الشركات 571 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2026

ب

اقتصاد محلي 124.7 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" في تموز الماضي

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

عربي ودولي تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط



 
 






الأكثر مشاهدة

 