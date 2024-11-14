الملك يؤكد استمرار العمل على إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني

وجدد جلالته التأكيد في برقية بعثها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة بذل جهود مضاعفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتطرفة على الأهل بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مبينا أهمية أن يعزز العالم الاستجابة الإنسانية في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية يعقد اجتماعه السنوي بعمّان
-
الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني
-
مستشفى الجامعة يبحث التعاون مع جامعات عراقية
-
٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء
-
رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة
-
لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قريقرة وفينان غدا