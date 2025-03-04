الملك يؤكد بـ "قمة فلسطين" دعم الأردن خطة إعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعم الأردن خطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.

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