الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات

واستمع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، إلى إيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه.
كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية القتالية والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدرات اللواء وتمكينه من تنفيذ واجباته ومهامه، انسجاما مع خطط التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وأشاد جلالة الملك بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات.
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