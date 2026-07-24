الملك يؤكد خلال اتصال مع سلطان عُمان اتخاذ الأردن جميع الإجراءات لحماية أمنه وأراضيه

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مجمل التطورات في المنطقة.

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وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه.