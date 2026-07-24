الملك يؤكد خلال اتصال مع سلطان عُمان اتخاذ الأردن جميع الإجراءات لحماية أمنه وأراضيه

وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه.
وأكد الزعيمان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار.
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