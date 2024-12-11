الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحثا التطورات الراهنة بالمنطقة.

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وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، وبذل أقصى الجهود للحؤول دون الانزلاق إلى الفوضى، وتوسع الصراع في الإقليم.



وجدد جلالة الملك، خلال اللقاء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين واحترام إرادتهم، وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها.



وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية.



وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وبالنسبة للبنان، دعا جلالته إلى بذل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.

وجرى التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.