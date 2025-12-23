الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أبرز المستجدات في الإقليم، مؤكدين ضرورة إدامة التنسيق والتشاور.

