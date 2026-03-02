الإثنين 2026-03-02 07:22 م

الملك يؤكد رفضه التام للاعتداءات الإيرانية على الأردن

ز
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي
 
الإثنين، 02-03-2026 05:59 م
الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، بحثا فيه سبل خفض التصعيد الإقليمي.اضافة اعلان


وأكد جلالته، خلال الاتصال، الرفض التام للاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية، والتي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تضامن بلاده مع المملكة، ورفضها لأية محاولة للمساس باستقرارها وسلامة مواطنيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية عاجل المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح

و

أخبار محلية العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية

ا

أسواق ومال بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

ز

أخبار محلية الملك يؤكد رفضه التام للاعتداءات الإيرانية على الأردن

ن

أخبار محلية الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

ت

أخبار محلية مجلس مفوضي إقليم البترا يواصل تنظيم اليوم المفتوح لتعزيز التواصل مع المواطنين

ت

أخبار محلية لجنة زكاة الرمثا توزع مساعدات غذائية

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقرّ 99 مادة من مشروع قانون عقود التأمين



 






الأكثر مشاهدة