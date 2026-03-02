الملك يؤكد رفضه التام للاعتداءات الإيرانية على الأردن

وأكد جلالته، خلال الاتصال، الرفض التام للاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية، والتي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تضامن بلاده مع المملكة، ورفضها لأية محاولة للمساس باستقرارها وسلامة مواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية
-
الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد
-
مجلس مفوضي إقليم البترا يواصل تنظيم اليوم المفتوح لتعزيز التواصل مع المواطنين
-
لجنة زكاة الرمثا توزع مساعدات غذائية
-
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
-
الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة
-
الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا