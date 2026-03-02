الملك يؤكد رفضه التام للاعتداءات الإيرانية على الأردن

05:59 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، بحثا فيه سبل خفض التصعيد الإقليمي. اضافة اعلان





وأكد جلالته، خلال الاتصال، الرفض التام للاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية، والتي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.



بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تضامن بلاده مع المملكة، ورفضها لأية محاولة للمساس باستقرارها وسلامة مواطنيها.





