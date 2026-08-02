الملك يؤكد رفضه للاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي.

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وأكد جلالتاهما، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية.