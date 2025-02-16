الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين

وأكد جلالته أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.
وشدد جلالة الملك على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.
وجدد جلالته التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
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