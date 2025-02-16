الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال.

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وأكد جلالته أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.



وشدد جلالة الملك على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.