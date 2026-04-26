الملك يؤكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية

وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في عدة مجالات، فضلا عن ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة.
وأكد جلالة الملك ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية، مشددا على أن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ولفت جلالته إلى ضرورة دعم لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ومنع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
أخبار متعلقة
-
الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
-
الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا
-
التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز
-
المومني خلال لقائه بنك الدواء الخيري: العمل التطوعي أعلى قيم المواطنة
-
وزير العدل يستقبل ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحث معها سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك
-
بعد فاجعة الكرك .. بيان صادر عن عشيرة أبو نواس
-
طرح أكشاك للاستثمار بمتنزه الأمير هاشم في بيرين