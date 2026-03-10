الملك يؤكد ضرورة الاستعداد لأي طارئ وضبط التلاعب بالأسعار

10 آذار 2026
ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على جاهزية المركز ومؤسسات الدولة للتعامل مع تبعات التطورات الإقليمية.
واستمع جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى إيجاز حول إجراءات التعامل مع الاعتداءات التي تستهدف الأردن ودول المنطقة، بما يحفظ أمن المملكة وسلامة مواطنيها.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات والأجهزة لضمان سلامة الأردنيين والدفاع عن الوطن، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق بين المعنيين.
ولفت جلالته إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ، وإعداد خطط استجابة سريعة، وضمان توافر السلع الأساسية عبر مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة.
كما أكد جلالة الملك أهمية إعداد الخطط لضمان إمدادات كافية من احتياجات الطاقة والمواد الأولية، وضبط الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
وحضر الاجتماع سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، وعدد من الوزراء.
