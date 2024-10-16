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الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص السياحية والطبيعية والزراعية بالطفيلة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 16-10-2024 05:11 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستفادة من الأماكن السياحية والطبيعية والأراضي الزراعية في محافظة الطفيلة.

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وأعرب جلالة الملك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الطفيلة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمحافظة الطفيلة الهاشمية، مستذكرا معركة "حد الدقيق"؛ إحدى معارك الثورة العربية الكبرى التي جرت على أرض الطفيلة.


وشدد جلالته على أهمية رفع مستوى الخدمات بالأماكن السياحية مثل محمية ضانا وقلعة السلع، لجذب عدد أكبر من الزوار، مشيرا إلى دور متحف الطفيلة، الذي تم افتتاحه اليوم، في تعزيز النشاط السياحي.


وأشار جلالة الملك إلى دور مركز الخدمات الحكومية، الذي تم افتتاحه، في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.


وتحدث جلالته عن الفرص الاستثمارية في المحافظة، داعيا القطاع الخاص ليمارس دورا أكبر في الاستثمار ودعم المجتمع المحلي.


ولفت جلالة الملك إلى مشروع طاقة الرياح كنموذج للاستثمارات الناجحة بالمحافظة، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية من خلال خطط عمل يشارك فيها الجميع لتعزيز الإنتاج الزراعي.


وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أن التصعيد ليس من مصلحة أية دولة، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المستفيد الوحيد من التأزيم في الإقليم.


وأعاد جلالته التأكيد على مواقف الأردن الثابتة، مشيرا إلى الجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

 
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