الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية عن عمليات التطوير والتحديث والخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبي القوات.

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وأكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.



وأعرب جلالته عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومعنوياتهم العالية وجاهزيتهم.