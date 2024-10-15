 
الثلاثاء 2024-10-15 08:14 م
 
 

الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة

الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية
الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية
الثلاثاء، 15-10-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-   زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية عن عمليات التطوير والتحديث والخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبي القوات.

اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.


وأعرب جلالته عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومعنوياتهم العالية وجاهزيتهم.


وحضر اللقاء مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم دولة لبنان

عربي ودولي الأمم المتحدة: ربع لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مجمع الملك الحسين للأعمال

ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة

أخبار محلية ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة في ستاد عمّان الدولي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني ينظم حملة للتبرع بالدم لأهالي شمال غزة

مستشفى

أخبار محلية نشر لائحة أجور الاطباء الجديدة في الجريدة الرسمية

أرشيفية من قطاع غزة

فلسطين واشنطن تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة



 


الأكثر مشاهدة