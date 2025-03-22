الملك يؤكد ضرورة التحرك فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

وشدد جلالته، خلال الاتصال، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ونبّه جلالته إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبالحديث عن الأوضاع في سوريا، أكد جلالة الملك دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.
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