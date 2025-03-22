السبت 2025-03-22 02:56 م
 

الملك يؤكد ضرورة التحرك فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 22-03-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، السبت، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، والالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار.

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وشدد جلالته، خلال الاتصال، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.


وأعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ونبّه جلالته إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وبالحديث عن الأوضاع في سوريا، أكد جلالة الملك دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.

 
 
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