الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

03:54 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصالا هاتفيا تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة. اضافة اعلان











