الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

الأربعاء 2026-03-04 04:53 م

الأربعاء، 04-03-2026 03:54 م
الوكيل الإخباري-  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصالا هاتفيا تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة.اضافة اعلان
 
 


