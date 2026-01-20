الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة، ووجه الحكومة لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان فيه، على غرار تجربة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.

ولفت جلالته، لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة إربد في مدينة الحسن للشباب، إلى أهمية المستشفى في رفع مستوى الرعاية الصحية في محافظات الشمال.



وأعرب جلالة الملك عن سعادته بتواجده في إربد التي تشهد تطورا وتوسعا، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق فيها لتكون بالمستوى المطلوب.



وأشار جلالته إلى أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والسياحية، الأمر الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن.



ولفت جلالة الملك إلى افتتاحه للمعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية بالمحافظة، مشيدا بدور المعرض في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم على مدار العام، وواصفا إربد بأنها "أرض الخير".

وتطرق جلالته إلى علاقات الأردن إقليميا ودوليا، قائلا إن العام الماضي شهد جهودا لتنويع وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية ومتابعة الفرص وجذب الاستثمارات.

وخلال افتتاح جلالة الملك للمعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية، الذي أطلق بالتشارك بين وزارة الزراعة ومؤسسة إعمار إربد وبلدية إربد الكبرى في حدائق الملك عبدﷲ الثاني، استمع جلالته إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالرؤوف الروابدة عن دور المعرض، الذي أنشئ بدعم من الديوان الملكي الهاشمي ضمن إطار المبادرات الملكية، في تمكين المزارعين وربات البيوت والجمعيات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.



وجال جلالته في المعرض الذي يضم منتجات ريفية وغذائية محلية، وحرفا يدوية، ومنتجات طبيعية، ومأكولات تقليدية، واطلع على أثر المشروع عبر إيجاز من المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد، منذر البطاينة، الذي بين أن مساحة مرافق المعرض تبلغ 4500 متر مربع، تشمل قاعات لعرض المنتجات ومستودعات وقاعات للمؤتمرات والورشات التدريبية، مضيفا أن المعرض يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وآفاقا تسويقية جديدة للمنتجين، وينشط الحركة الاقتصادية والسياحية، ويعزز استدامة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الريفية.