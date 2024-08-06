الملك يؤكد ضرورة تعزيز التمكين للفئات المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية

وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية مع المسؤولين المعنيين، ضرورة تعزيز التمكين للفئات المشمولة في برامج الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات.
وناقش الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، سير العمل في خطط الحماية الاجتماعية للعامين الحالي والمقبل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ضمن محور جودة الحياة.
كما جرى استعراض ما تم إنجازه من برامج الاستراتيجية الحالية؛ إذ تم توسيع شمول الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وخدمات التأمينات الاجتماعية المقدمة لهم.
بدورها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الخطوات القادمة لتحديث الاستراتيجية للأعوام (2026-2033) تركز على تطوير برامج تمكين الفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن العمل جار بالتنسيق بين الوزارات وجميع الشركاء بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب: الادعاء العام يحقق في قضية شراء أصوات
-
معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة يقر خطته التدريبية
-
الملك يبحث هاتفيا مع ماكرون وميلوني وترودو جهود وقف التصعيد بالمنطقة
-
حزب تيار الاتحاد الوطني يلتقي وجهاء من السلط و عشيرة الزعبي
-
الجيش يكشف ما تم ضبطه بطائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود
-
وزير الخارجية يجري محادثات هاتفية مع نظيره المصري
-
إيعاز هام من مدير الأمن العام تزامنا مع نتائج التوجيهي
-
الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد