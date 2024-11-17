 
الأحد 2024-11-17 04:09 م
 

الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
الأحد، 17-11-2024 03:04 م
الوكيل الإخباري-    أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية. اضافة اعلان
 
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