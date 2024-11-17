الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة

03:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710389 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية. اضافة اعلان

