الملك يؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، أصحاب مبادرات إنسانية وطنية.

وأشاد جلالته، خلال اللقاء، بجهود القائمين على هذه المبادرات في خدمة المجتمع، لافتا إلى أنها تمثل معاني التضامن والتكافل الاجتماعي بين الأردنيين.


وأكد جلالة الملك ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة.


واستمع جلالته إلى تجارب الحضور وإسهاماتهم في المجال الإنساني، وسبل تطوير أعمالهم في مختلف القطاعات، لا سيما التعليمية والصحية والاجتماعية، وفي مجال المشاريع الإنتاجية.


وتحدث الحضور عن مبادراتهم ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي، وآليات النهوض بها، مؤكدين مواصلة العمل لخدمة المجتمع.


وضم الحضور حميدان الزيود، ومؤسسي كل من مبادرة كراج سيل، وجمعية بصمة المحبة الخيرية، وهيئة أبناء المملكة، ومطعم عزوتي، وجمعية عراقة الطفيلة الخيرية، ومشروع دوّرها بالخير، وجمعية وسام العطاء الخيرية، ومشروع مطر، ومبادرة ترابط.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 
 


