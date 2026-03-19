الملك يؤكد ضرورة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 19-03-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدﷲ الثاني التهاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس.

وبحث الزعيمان أهمية تكثيف الجهود العربية لتحقيق التهدئة الشاملة في المنطقة.


ونبه جلالته إلى ضرورة عدم استغلال التصعيد كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، مؤكدا ضرورة فتح المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف للمصلين.

 
 


gnews

