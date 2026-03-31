الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورا كاتوتي والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، والتوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد.



وشدد جلالة الملك على أهمية وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وضرورة عدم استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.