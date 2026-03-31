الثلاثاء 2026-03-31 07:04 م

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية

الثلاثاء، 31-03-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورا كاتوتي والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، والتوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد.


وشدد جلالة الملك على أهمية وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وضرورة عدم استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الفرنسي لدى الأردن فرانك جيليه.

 
 


