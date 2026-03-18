الخميس 2026-03-19 06:16 ص

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية والتوصل لتهدئة عبر القنوات الدبلوماسية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 18-03-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني المستجدات الإقليمية، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء.

اضافة اعلان


وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة عبر الاحتكام إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية.


وحذر جلالة الملك من خطورة استغلال الأوضاع الدائرة في المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة