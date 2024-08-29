 
الخميس 2024-08-29 05:21 م
 

 

الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 29-08-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.

اضافة اعلان


وحذر جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين معاريف: إسرائيل على وشك الغرق في وحل غزة

كتيبة جنين

فلسطين كتيبة جنين: استهداف قوة مشاة إسرائيلية

غزة

فلسطين الاحتلال يرى أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: نرفض استغلال الإجراءات القانونية لأغراض سياسية

أنغام

فن ومشاهير "صوت مصر".. والد أنغام يشعل الخلاف مع شيرين عبدالوهاب

عملية تجميل فاشلة أسفرت عن خياطة جفنها بزاوية عينها

منوعات عملية تجميل فاشلة تربط جفن امراة صينية بزاوية عينها



 


الأكثر مشاهدة