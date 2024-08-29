الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وحذر جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد.
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