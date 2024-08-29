الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.

اضافة اعلان



وحذر جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.