 
الثلاثاء 2025-02-11 02:27 م
 

الملك يؤكد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

الملك يؤكد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية
الملك يؤكد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية
الثلاثاء، 11-02-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، الاثنين، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز.

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وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.


وأعاد جلالته التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

 
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