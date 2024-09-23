الملك يؤكد في اتصال مع ميقاتي وقوف الأردن المطلق مع لبنان

وحذر جلالته خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة.
ودعا جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء، والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة.
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