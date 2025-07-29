الثلاثاء 2025-07-29 01:52 م
 

الملك يؤكد لستارمر ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أكد جلالته خلاله ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة.

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وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية بكميات كافية إلى جميع المناطق، للحد من المأساة التي يعاني منها أهالي القطاع.


ولفت جلالته إلى استمرار الأردن بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، مثمنا الموقف الأوروبي الداعم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وفق حل الدولتين.


وتناول الاتصال التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة وإرسال المساعدات برا، وهي الوسيلة الرئيسة والأكثر فاعلية، بالإضافة إلى الإنزالات الجوية.


وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.


وتطرق الاتصال إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها.

 
 
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