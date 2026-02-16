الإثنين 2026-02-16 10:51 م

الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في لندن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية، عمق العلاقات الأردنية البريطانية والحرص على توطيد التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.
ولفت جلالته إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار الإقليمي، مثمنا استضافة المملكة المتحدة لجولة جديدة من اجتماعات العقبة الثلاثاء.


وأشار جلالته إلى الدور المحوري لبريطانيا في العمل على إنهاء الصراعات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وبالحديث عن التطورات في المنطقة، أعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية.


وبخصوص غزة، أكد جلالته ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع للحد من معاناة المدنيين.


كما شدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية الشراكة بين الأردن وبريطانيا في العمل نحو الاستقرار في المنطقة، معربا عن حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس.

 
 


