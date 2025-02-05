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الملك يؤكد لغوتيريش ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 05-02-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة.اضافة اعلان


وشدد جلالته، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الأممية لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ووقف إجراءات الاستيطان، مجددا التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبحث الاتصال ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الكافية.
 
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