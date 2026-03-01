الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحثا خلاله التطورات في المنطقة.

وأكد جلالته استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.