الأحد 2026-03-01 07:50 م

الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه

ب
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 06:02 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحثا خلاله التطورات في المنطقة.

اضافة اعلان


وأكد جلالته استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.


من جانبه، أكد البرهان موقف السودان الثابت والداعم للأردن في مواجهة ما تتعرض له المملكة من عدوان يستهدف أمنها واستقرارها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار الشركات نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي

ب

عربي ودولي ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

ؤ

عربي ودولي ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

ا

عربي ودولي تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي

ي

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة

ب

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

ي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه



 






الأكثر مشاهدة