الملك يؤكد للرئيس الإندونيسي أهمية السلام في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الجمعة، مباحثات بقصر مرديكا الرئاسي في جاكرتا، تناولت العلاقات الوطيدة بين البلدين، ومستجدات الشرق الأوسط.

وأكد جلالته عمق العلاقات الأردنية الإندونيسية التي تمتد لـ 75 عاما، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف.



ولفت جلالته، خلال المباحثات التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية إنشاء شراكة استراتيجية مع الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات لتطوير وإدارة الاستثمارات الحكومية وتنميتها.



وبالحديث عن الأوضاع في الشرق الأوسط، أعرب جلالة الملك عن تقديره لمواقف إندونيسيا الداعمة لمساعي تحقيق السلام العادل والشامل.



وشدد جلالته على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة، ووقف التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة وقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.



وجرى على هامش الزيارة الملكية، توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين، إحداهما في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والأخرى في مجال الصحة.



ومنح جلالة الملك، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.