الملك يؤكد للرئيس اللبناني تضامن الأردن مع اللبنانيين

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة.

وأدان جلالته الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا تضامن الأردن مع الأشقاء اللبنانيين، وحرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره.



بدوره، ثمن الرئيس اللبناني الدعم الذي قدمه الأردن لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات بين لبنان والأردن.