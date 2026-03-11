الأربعاء 2026-03-11 08:05 م

الملك يؤكد للرئيس اللبناني تضامن الأردن مع اللبنانيين

ب
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 11-03-2026 07:56 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة.

اضافة اعلان


وأدان جلالته الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا تضامن الأردن مع الأشقاء اللبنانيين، وحرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره.


بدوره، ثمن الرئيس اللبناني الدعم الذي قدمه الأردن لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات بين لبنان والأردن.


وأكد الزعيمان ضرورة وقف التصعيد الخطير في الإقليم واحترام سيادة الدول والاحتكام للحوار لحل الصراعات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

الطقس الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للرئيس اللبناني تضامن الأردن مع اللبنانيين

ا

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة أشهر

ا

أخبار محلية الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وأثرها المتوقع على الوقود

ب

أخبار محلية نظام لتنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمّان

ق

أخبار محلية الحكومة تقر قانون معدل لقانون السير.. وهذه أبرز تفاصيله

ب

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات

ب

عربي ودولي طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني



 






الأكثر مشاهدة