الملك يؤكد للرئيس اللبناني تضامن الأردن مع اللبنانيين

وأدان جلالته الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا تضامن الأردن مع الأشقاء اللبنانيين، وحرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره.
بدوره، ثمن الرئيس اللبناني الدعم الذي قدمه الأردن لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات بين لبنان والأردن.
وأكد الزعيمان ضرورة وقف التصعيد الخطير في الإقليم واحترام سيادة الدول والاحتكام للحوار لحل الصراعات.
