الخميس 2026-03-26 07:30 م

الملك يؤكد للسوداني هاتفيا ضرورة وقف الحرب واحترام جميع الأطراف لسيادة الدول

الخميس، 26-03-2026 05:17 م
الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.اضافة اعلان


وأكّد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة واحترام جميع الأطراف لسيادة الدول، مؤكدا أن الأردن ماضٍ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيه وأمنه وسيادته.

وشدّد جلالة الملك على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الحكومتين الأردنية والعراقية والقطاع الخاص في البلدين لتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
 
 


