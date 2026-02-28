السبت 2026-02-28 09:42 م

الملك يؤكد للمستشار الألماني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد

الملك يؤكد للمستشار الألماني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد
الملك يؤكد للمستشار الألماني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد
 
السبت، 28-02-2026 07:46 م
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة.اضافة اعلان


وأدان جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، الاعتداء على أراضي الأردن، مشدداً على استمرار المملكة في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.

وأكد جلالة الملك ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات وتجنيب المنطقة تداعيات التأزيم.

من جانبه، عبّر المستشار الألماني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن، واستعداد ألمانيا لتقديم أي دعم لازم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

عربي ودولي تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

عربي ودولي تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

عربي ودولي وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

أخبار محلية أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

عربي ودولي الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

عربي ودولي الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر



 






الأكثر مشاهدة