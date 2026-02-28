الملك يؤكد للمستشار الألماني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد

07:46 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. اضافة اعلان





وأدان جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، الاعتداء على أراضي الأردن، مشدداً على استمرار المملكة في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.



وأكد جلالة الملك ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات وتجنيب المنطقة تداعيات التأزيم.



من جانبه، عبّر المستشار الألماني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن، واستعداد ألمانيا لتقديم أي دعم لازم.





