الملك يؤكد مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة

ولفت جلالته إلى أهمية دور مجلس الأعيان بالشراكة مع مجلس النواب والحكومة في هذا الصدد.
وشدد جلالة الملك لدى لقائه المكتب الدائم لمجلس الأعيان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية، على أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الأشقاء والحلفاء حول تطورات المنطقة، بما يحمي مصالحه ويحقق الاستقرار الإقليمي.
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