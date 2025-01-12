الملك يؤكد مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة.

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ولفت جلالته إلى أهمية دور مجلس الأعيان بالشراكة مع مجلس النواب والحكومة في هذا الصدد.