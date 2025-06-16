الملك يؤكد موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله سبل وقف التصعيد الدائر بالمنطقة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن المنطقة واستقرارها.