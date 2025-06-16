الملك يؤكد موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً
-
الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة
-
توضيح بخصوص قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان
-
بلدية اربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق
-
كنعان: القدس قضية مركزية دوليًا رغم تصاعد الأزمات
-
الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1707 بلاغات خلال 24 ساعة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني: السيادة الجوية خط أحمر ونثمّن دور الجيش والأجهزة الأمنية
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي