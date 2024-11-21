الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

الوكيل الإخباري- جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، ودعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومواصلة العمل من أجل وقف الحرب عليه.

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