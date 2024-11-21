 
الخميس 2024-11-21 04:44 م
 

الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 21-11-2024 04:12 م

الوكيل الإخباري-   جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، ودعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومواصلة العمل من أجل وقف الحرب عليه.

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وشدد جلالته في برقية بعثها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بمناسبة عيد استقلال بلاده، على أن ما يشهده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم يستوجب بذل كل الجهود لوقفه.

 
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