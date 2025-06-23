الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها

وشدد جلالته، خلال الاتصال، على رفض الأردن للهجوم الذي شنته إيران على قطر، والذي يشكل خرقا لسيادتها وانتهاكا للقانون الدولي.
وجدد جلالة الملك دعوته للمجتمع الدولي للضغط باتجاه التهدئة والعودة للمفاوضات ووقف هذا التصعيد الخطير، الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار ورفع مستوى التوتر في المنطقة.
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