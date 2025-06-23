الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم الاثنين، وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها وسلامة مواطنيها، وإدانة المملكة لأي اعتداء على قطر وسيادتها.

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وشدد جلالته، خلال الاتصال، على رفض الأردن للهجوم الذي شنته إيران على قطر، والذي يشكل خرقا لسيادتها وانتهاكا للقانون الدولي.