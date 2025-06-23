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الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 23-06-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم الاثنين، وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها وسلامة مواطنيها، وإدانة المملكة لأي اعتداء على قطر وسيادتها.

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وشدد جلالته، خلال الاتصال، على رفض الأردن للهجوم الذي شنته إيران على قطر، والذي يشكل خرقا لسيادتها وانتهاكا للقانون الدولي.


وجدد جلالة الملك دعوته للمجتمع الدولي للضغط باتجاه التهدئة والعودة للمفاوضات ووقف هذا التصعيد الخطير، الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار ورفع مستوى التوتر في المنطقة.

 
gnews

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