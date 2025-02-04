الملك يبحث مستجدات المنطقة مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مستجدات المنطقة مع رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، خلال اتصال هاتفي.

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ولفت جلالته إلى أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.