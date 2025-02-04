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الملك يبحث مستجدات المنطقة مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 04-02-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مستجدات المنطقة مع رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، خلال اتصال هاتفي.

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ولفت جلالته إلى أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


كما أكد جلالة الملك ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية.
وبحث الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

 
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