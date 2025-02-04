الملك يبحث مستجدات المنطقة مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام

ولفت جلالته إلى أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أكد جلالة الملك ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية.
وبحث الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.
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